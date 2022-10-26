Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка нещодавно була головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем Андрія Задворного, але бізнесмен покинув зірку. Не забуває Злата і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала відео, де пожартувала про свої права.

У відео звучав жарт про те, що він здав на права 4 тисячі гривень та отримав їх.

"Хто ще так здавав?", - Запитала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків і почали активно обговорювати питання, яке порушив Огневич:

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"У мене за 3500", "Ти дуже мила", "30 років тому здавала за 50 у.о.", "Супер", "Вогонь", "Ти супер", "Зараз вже не 4, минулого року було 12" , "Яка розумниця, як і обіцяла", "За чотири зараз не вийде", "А, ну на той час 250 баксів", "Де купила костюм?".

@zlata_ognevich

Хто ще так здавав? 🚘😂😅 #Холостячка #автомобіль #водійка #водійськіправа #ЗлатаОгневич

♬ оригінальний звук - BRUKLIN 85

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич зізналася, як впорядковується вранці.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич заговорила про пропаганду росіян та їх безумства

Також Politeka писала, що Огневич власним прикладом постаралася надихнути українців