Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка нещодавно була головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем Андрія Задворного, але бізнесмен покинув зірку. Не забуває Злата і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала відео, де пожартувала про свої права.

У відео звучав жарт про те, що він здав на права 4 тисячі гривень та отримав їх.

"Хто ще так здавав?", - Запитала Огневич.

Фанати поставили тисячі лайків і почали активно обговорювати питання, яке порушив Огневич:

"У мене за 3500", "Ти дуже мила", "30 років тому здавала за 50 у.о.", "Супер", "Вогонь", "Ти супер", "Зараз вже не 4, минулого року було 12" , "Яка розумниця, як і обіцяла", "За чотири зараз не вийде", "А, ну на той час 250 баксів", "Де купила костюм?".

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич зізналася, як впорядковується вранці.

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