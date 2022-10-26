Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда недавно была главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного, но бизнесмен бросил звезду. Не забывает Злата и об ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала видео, где пошутила о своих правах.

В видео звучала шутка о том, что она сдала на права 4 тысячи гривен и получила их.

"Кто еще так сдавал?", - спросила Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и начали активно обсуждать вопрос, поднятый Огневич:

"У меня за 3500", "Ты очень милая", "30 лет назад сдавала за 50 у.е", "Супер", "Огонь", "Ты супер", "Сейчас уже не 4, в прошлом году было 12"," Какая умница, как и обещала", "За четыре сейчас не выйдет", "А, ну на то время 250 баксов", "Где купила костюм?".

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