Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда недавно была главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем Андрея Задворного, но бизнесмен бросил звезду. Не забывает Злата и об ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала видео, где пошутила о своих правах.
В видео звучала шутка о том, что она сдала на права 4 тысячи гривен и получила их.
"Кто еще так сдавал?", - спросила Огневич.
Фанаты поставили тысячи лайков и начали активно обсуждать вопрос, поднятый Огневич:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Подозреваемого в предательстве Героя Украины Богуслаева могут отдать россии: но с условием
Иран решил помогать россии не только дронами-камикадзе и ракетами: "Уже в ближайшее время..."
Звезда "Голосу країни" Аксельрод высказался о браке с продюсером Мозговой: «Жизнь никогда не будет….»
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"У меня за 3500", "Ты очень милая", "30 лет назад сдавала за 50 у.е", "Супер", "Огонь", "Ты супер", "Сейчас уже не 4, в прошлом году было 12"," Какая умница, как и обещала", "За четыре сейчас не выйдет", "А, ну на то время 250 баксов", "Где купила костюм?".
Напомним, "Холостячка" Огневич призналась, как приводит себя в порядок по утрам
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич заговорила о пропаганде россиян и их безумствах
Также Politeka писала, что Огневич собственным примером постаралась вдохновить украинцев