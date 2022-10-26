Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами Росії. Не забуває Леся і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала на березі моря, показуючи безліч птахів.

"Хочу, щоб настав той час, коли у небі над Україною літатимуть чайки та інші птахи, а не російські ракети", - зазначила Нікітюк.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Одеса?", "Яка ж ти красива. Вже скоро це буде", "Вже скоро", "Яка ти прекрасна", "Неймовірна Леся", "Так, йдемо на каву", "Обов'язково настане, просто треба трошки почекати і всі житимуть як раніше", "Так завжди не буде, так сильно вірю, що скоро кінець", "Настане, Слава Україні".

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