Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з окупаційними військами Росії. Не забуває Леся і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала на березі моря, показуючи безліч птахів.
"Хочу, щоб настав той час, коли у небі над Україною літатимуть чайки та інші птахи, а не російські ракети", - зазначила Нікітюк.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Одеса?", "Яка ж ти красива. Вже скоро це буде", "Вже скоро", "Яка ти прекрасна", "Неймовірна Леся", "Так, йдемо на каву", "Обов'язково настане, просто треба трошки почекати і всі житимуть як раніше", "Так завжди не буде, так сильно вірю, що скоро кінець", "Настане, Слава Україні".
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Це катастрофа": якою буде тактика росіян і що може змінитися найближчим часом на полі боя
Мати Анни Трінчер вирішила стати на бік чоловіка зірки, здивувавши дочку: "Нарешті..."
Куди "зникли" "Байрактари" і чому про них більше нічого не чути: з'явилася несподівана відповідь
Юна фаворитка Олега Винника зізналася, ким зараз працює: "Уже 4,5 місяці..."
Нагадаємо, Вакарчук, Джамала, Притула та інші показали свої сім'ї на честь свята
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, який бенкет собі влаштувала в новому ресторані
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк у напівпрозорій білизні показала свій реальний розмір: жодної краплі фотошопу