Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с оккупационными войсками россии. Не забывает Леся и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала на берегу моря, показывая множество птиц.

"Хочу, чтобы настало то время, когда в небе над Украиной будут летать чайки и другие птицы, а не российские ракеты", - отметила Никитюк.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Одесса?", "Какая же ты красивая. Уже скоро это будет", "Уже скоро", "Какая ты прекрасная", "Невероятная Леся", "Так, идем на кофе", "Обязательно настанет, просто нужно немножко подождать и все будут жить как раньше", "Так всегда не будет, так сильно верю, что скоро конец", "Настанет, Слава Украине".

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