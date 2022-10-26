Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун звернулася до свого чоловіка, який пішов на фронт.

Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український пілот і бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Зірка на проекті вибрала переможницею Дашу Ульянову, але пара одразу ж розійшлася після зйомок шоу. А зараз Михайлюк одружений з українською моделлю, яка стала першим в історії ангелом Victoria's Secret з України. Зіркова пара вже має спільну дочку, яку вирішили назвати Аріаною. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Хлистун поділилася спільним фото із чоловіком.

"Будь найщасливішим. нехай усі твої мрії збуваються. А мети завжди досягнуто. Найкращий тато і чоловік. З днем ​​народження, чоловік", - написала Даша, звертаючись до Макса.

Варто зазначити, що Михайлюк після 24 лютого вирішив піти в армію, щоб захистити Україну від окупантів. Зірка служить у десантно-штурмових військах, хоча вміє літати літаком.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала дочку, що підросла, від зіркового чоловіка .

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