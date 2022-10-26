Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский пилот и бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Звезда на проекте выбрал победительницей Дашу Ульянову, но пара сразу же разошлась после съемок шоу. А сейчас Михайлюк женат на украинской модель, которая стала первым в истории ангелом Victoria's Secret из Украины. У звездной пары уже есть совместная дочь, которую решили назвать Арианой. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Хлыстун поделилась совместным фото с мужем.

"Будь самым счастливым. пусть все твои мечты сбываются. А цели всегда достигнуты. Самый лучший папа и мужчина. С днем рождения, муж", - написала Даша, обращаясь к Максу.

Стоит отметить, Михайлюк после 24 февраля решил пойти в армию, чтобы защитить Украину от оккупантов. Звезда служит в десантно-штурмовых войсках, хотя умеет летать на самолете.

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