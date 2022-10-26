Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". А після 24 лютого зірка вирушив до Європи, де популяризував українську кухню, розповідаючи про відмінності з російською. А завдяки своїй популярності Євген стає героєм військових мемів, які пов'язані з росіянами. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише смачними рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Євген вирішив поділитися кадрами, де під час прогулянки парком одягнув пальто. Зірка зробив кілька чорно-білих знімків, запропонувавши гру українцям.

"На кого з українських діячів я тут схожий. Потім в опитуванні обиратимемо, на кого більше", - написав Клопотенко.

Чимало українців припустили, що Клопотенко дуже схожий на Івана Франка. Після цього зірку порівняли ще із Тарасом Шевченком.

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