Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". А после 24 февраля звезда отправился в Европу, где популяризовал украинскую кухню, рассказывая различия с российской. А благодаря своей популярности Евгений становится героем военных мемов, которые связаны с россиянами. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только вкусными рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Евгений решил поделится кадрами, где во время прогулки по парку надел пальто. Звезда сделал несколько черно-белых снимков, предложив игру украинцам.
"На коого с украинских деятелей я тут похож. Будем потом в опросе выбирать, на кого больше", - написал Клопотенко.
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Многие украинцы предположили, что Клопотенко очень похож на Ивана Франко. После этого звезду сравнили еще с Тарасом Шевченко.
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А еще Politeka сообщала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" решил встретиться с детьми и подростками
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