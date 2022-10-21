Повар, кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко делает все для того, чтобы мир узнал, что такое украинская кухня.

Как сообщает Politeka.net, известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко изучает украинскую кухню и старается другим привить любовь к готовке. Повар делает все для того, чтобы мир узнал, что такое украинская кухня. На своей странице в Instagram повар похвастался достижением на этом поприще.

Так, Евгений Клопотенко сообщил, что в Германии в крупнейших местных книжных магазинах начала продаваться его книга с украинскими рецептами, которая была переведена немецкий язык. Чтобы иностранцы поглощали нашу культуру, хотели бы это распространять и помогать защищать.

"Я говорил, что заполню украинской едой мир – я выполняю... Это только начало. Украина станет влиятельной в мировом культурном поле. Если вы живете в Германии, можете помочь мне с этой миссией и дарить эту книгу своим немецким друзьям, что это станет такой ласковой силой, чтобы популяризировать наше", - поделился Евгений Клопотенко.

Пользователи сети поздравили кулинара с достижением и поблагодарили его за проделанную работу: "Боже, круто, миссия будет выполнена!", "Женя, это отличная новость ❤️ я уже знаю, что буду покупать дальше", "Вау, поздравляю! Это потрясающе!!!", "Спасибо, за все что вы делаете. Культурный фронт сейчас тоже очень нужен".

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.