Как сообщает Politeka.net, известный кулинарный эксперт и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко извучает украинскую кухню и старается другим привить любовь к готовке. На своей странице в Instagram повар рассказал, что кроме рецепта важно знать информацию о сортах овощей, ведь у каждого из них свой уникальный вкус.

"Не знать сорт свеклы — это не знать его имени. Не знать, о чем он и откуда взялся. И наоборот, когда мы узнаем о продуктах больше, они для нас приобретают более глубокий смысл, становятся ближе. Подумайте об этом", - отметил кулинарный эксперт.

Евгений Клопотенко привел несколько примеров, чтобы украинцы лучше поняли его утверждения. В частности, кулинар рассказал, что есть такая гречка - сорта Девятка, которая прекрасно сочетается со смальцем, медом и хлебом на закваске.

Есть также свекла сорта Бона, которая сочетается с карасем, свининой, яйцом и креветкой. Тем временем пшеница сорта Богдана сочеталась с тыквой и облепихой. А подсолнух сорта Богун сочетался с топинамбуром, пергой, маслом, сливками и цветками подсолнуха.

"То есть, если это была свекла, то не просто свекла, а определенного сорта. Если пшеница, то пшеница определённого сорта. Чтобы познакомиться поближе с украинскими продуктами, чувствовать их особенность и знать их по имени", - добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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