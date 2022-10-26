Як пише Politeka.net, Крістіна Решетник - дружина Григорія Решетника, який веде шоу "Холостяк та "Холостячка". Дружина знаменитості також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Крістіна вирішила показати своїх батьків.
"Мама тато.
Кращі відчуття, коли ви поряд
Пам'ятаю, як 8 місяців тому ми виїжджали з Києва, добиралися 20 годин до Івано-Франківська та плакали, коли могли нарешті обійняти найрідніших. Важко описати навіть ці відчуття. Хоча кожен українець розуміє, про що я зараз пишу... Цінуєш такі миті зараз ще сильніше", - написала Решетник під публікацією.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Як я вам заздрю по доброму, моїх батьків уже немає...", "Посмішкою ви точно в маму пішли. Прекрасна родина", "Я з Миколаєва, батьки у Харкові 8 місяців немає можливості побачитися, як я вас розумію", " Діма дуже схожий на вашу маму, Христинко!
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник відвертався про порятунок батьків з Миколаєва
А ще Politeka писала, що ведучий шоу "Холостяк" Решетник поділився планами щодо поповнення у сімействі
Також Politeka повідомляла, що дружина Решетника відвезла синів до бабусь та показала веселі розваги .