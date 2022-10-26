Як пише Politeka.net, Крістіна Решетник - дружина Григорія Решетника, який веде шоу "Холостяк та "Холостячка". Дружина знаменитості також активно веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Крістіна вирішила показати своїх батьків.

"Мама тато.

Кращі відчуття, коли ви поряд

Пам'ятаю, як 8 місяців тому ми виїжджали з Києва, добиралися 20 годин до Івано-Франківська та плакали, коли могли нарешті обійняти найрідніших. Важко описати навіть ці відчуття. Хоча кожен українець розуміє, про що я зараз пишу... Цінуєш такі миті зараз ще сильніше", - написала Решетник під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як я вам заздрю ​​по доброму, моїх батьків уже немає...", "Посмішкою ви точно в маму пішли. Прекрасна родина", "Я з Миколаєва, батьки у Харкові 8 місяців немає можливості побачитися, як я вас розумію", " Діма дуже схожий на вашу маму, Христинко!

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник відвертався про порятунок батьків з Миколаєва

А ще Politeka писала, що ведучий шоу "Холостяк" Решетник поділився планами щодо поповнення у сімействі

Також Politeka повідомляла, що дружина Решетника відвезла синів до бабусь та показала веселі розваги .



