Как призналась Кристина Решетник, ей было сложно ехать возле аэропорта, где уже не летают пассажирские самолеты.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина - счастливые родители троих сыновей. Иван и Дмитрий уже ходят в школу, но с наступлением каникул родители решили отправить мальчиков погостить у бабушки и дедушки. Милыми кадрами поездки многодетная мама поделилась на своей странице в Instagram.

Как призналась Кристина Решетник, ей было сложно ехать возле аэропорта, где уже не летают пассажирские самолеты.

"Аж не верится, что раньше летали самалеты, что добраться от одной части Украины к другой можна было за час. Теперь едешь так долго и молишся - лишь бы не было запуска ракет из россии. Какие же они сво...", - отметила жена украинского телеведущего Григорий Решетник.

Она также показала фото с детьми, которых пришлось собирать в поездку. Кристина Решетник призналась, что делать это достаточно сложно, ведь их трое и нельзя ничего забыть. Кроме того, нужно и самой собраться. Она добавила, что у машине младший Сашенька уснул.

Когда семья приехала к бабушкам и дедушкам, мальчики не удержались и прыгнули в кучу сухих листьев.

"Радость. Внуки приехали к бабушкам и дедушкам", - добавила она.

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.