Жена ведущего Кристина Решетник с грустью рассказала о том, что многие знаковые для них места не уцелели из-за обстрелов со стороны российских войск.

Родной город телеведущего Григория Решетника - Николаев - сейчас едва ли не самое частообстреливаемое россиянами место. Родители долгое время оставались там. В программе "ЖВЛ" семья Решетников раскрыла, когда им удалось вывести родителей Григория и почему они приняли такое решение в первую очередь.

Жена ведущего Кристина Решетник с грустью рассказала о том, что многие знаковые для них места не уцелели из-за обстрелов со стороны российских войск. Например, оккупанты разбомбили университет, где когда-то учился Григорий Решетник.

Также телеведущий романтичесского проекта "Холостяк" поделился, что ему удалось вывезти оттуда своих родителей. Хотя сначала папа и мама Гриши не хотели покидать дома и думали находится так, как можно дольше. Но все вмиг изменилось и они решились эвакуироваться.

"Родители несколько недель были в Николаеве. Папа не хотел ехать, а у мамы начинались уже нервные срывы. Я вел сначала дискуссии с отцом, но когда прилетело на остановку в нескольких сотнях метров от дома родителей, я просто сказал, что нужно срочно эвакуироваться. Пока договаривался об этом, еще одну жизнь прожил. Аж мурашки по телу", - вспомнил Григорий Решетник.

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.