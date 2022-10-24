Звездная пара Григорий и Кристина Решетники уже воспитывает троих сыновей, но на этом они не планируют останавливаться.

Сейчас многие звездные пары задумываются о том, чтобы взять в семью ребенка, который из-за полномасштабной войны остался сиротой. Известный украинский телеведущий Григорий Решетник дал интервью программе "ЖВЛ" и рассказал, задумывается ли он со своей супругой о том, чтобы усыновить ребенка, осиротевшего из-за войны.

Звездная пара уже воспитывает троих сыновей, но на этом они не планируют останавливаться. Так, Григорий и Кристина Решетники задумываются над тем, чтобы усыновить ребенка, который остался без семьи.

"В марте я помню, как увидела фото и видео эвакуации детей с востока и юга. Там были также детки с Харькова. Маленькие детки, их забирали на автобусах… Я помню это, и это просто до слез. Их так много было…", - рассказала Кристина Решетник.

Григорий Решетник не против того, чтобы усыновить ребенка. Но во время войны это невозможно - закон не позволяет. Поэтому сейчас они обсуждают это и готовятся, а после победы Украины планируют действовать.

Он делает акцент на том, что это очень серьезное решение, требующие колоссальной ответственности и понимания того, что у ребенка, который потерял своих родителей, могут быть психологические травмы.

"У наших сыновей свой "заказ". Мальчика, девочку. Мы считаем, что во время войны обязанность каждой семьи - думать об усыновлении. Душа разрывается, потому что хочется сразу всем помочь. Но усыновление - это очень ответственная вещь", - сказал Гриша Решетник.

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

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