Співачка MamaRika зізналася, що вперше за два роки може відпочити наодинці із собою.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Кочетова) вперше за довгий час дала собі можливість відпочити. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що провела вихідні без сина та чоловіка, актора Сергія Середи. Окрім того, знаменитість поділилася кількома кадрами.

Співачка MamaRika зізналася, що вперше за два роки може відпочити наодинці із собою.

"Як бачите, я в кадрі одна, більше нікого немає. Куди поділися мої пацани? За планом, ми повинні відпочивати всі разом, нашим циганським табором. Вони заявили, що хочуть зробити мамі сюрприз і дати мені один день відпочити наодинці, щоб я виспалася, сходила до SPA і побула у спокої", – розповіла MamaRika .

MamaRika зізналася, що зовсім не очікувала такого сюрпризу від своїх хлопців. Артистка не втрачала часу і відразу вирішила присвятити весь вільний час собі. Через кілька днів до неї приєдналися чоловік та син. На кадрах видно, що малюк вже облюбував величезне ліжко і грається на ньому: перевертається та стрибає на матраці.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.



