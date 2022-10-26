Певица MamaRika призналась, что впервые за два года может отдохнуть наедине с собой.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова) впервые за долгое время дала себе возможность отдохнуть. На своей странице в Instagram артистка призналась, что провела выходные без сына и мужа, актера Сергея Середы. Кроме того, знаменитость поделилась несколькими кадрами.

Певица MamaRika призналась, что впервые за два года может отдохнуть наедине с собой.

"Как видите, я в кадре одна, больше никого нет. Куда подевались мои пацаны? По плану, мы должны отдыхать все вместе, нашим цыганским лагерем. Они заявили, что хотят сделать маме сюрприз и дать мне один день отдохнуть в одиночестве, чтобы я выспалась, сходила в SPA и побыла в покое", – рассказала MamaRika.

MamaRika призналась, что совсем не ожидала такого сюрприза от своих ребят. Артистка не стала терять времени и сразу решила посвятить все свободное время себе. Через несколько дней к ней присодеинились муж и сын. На кадрах видно, что малыш уже облюбовал огромную постель и играет на ней: переворачивается и пригает на матрасе.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.



