Кім Кардаш'ян показала, з ким веселилася на своєму святі у трендовому образі.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер 21-го жовтня відзначала день народження, але кадри зі свята вирішила уявити тільки тепер. Кардаш'ян відзначила 42-річчя у компанії сестер та подруг, а також влаштувала вечірку з нагоди.

Іменинниця та гості сіли у приватний літак і мали летіти до Лас-Вегаса, проте через сильний вітер їм довелося повернутися, сімейство Кардаш'ян та близькі подруги вирушили до ресторану.

Зірка вечора Кім Кардаш'ян для свого особистого свята обрала блискучу дорогу цибулю з прозорою сукнею та чорною білизною.

«День народження у коханні» – зауважила Кім.

"Як чудово; Гарно 🤍; Люблю тебе; а я дивлюся на кортні 😍; З днем ​​народження! Які ваші цілі на цей рік? Ми бачимо, що там бракує VICIO ❤️‍🔥; правила повітряних знаків!; З минулим днем ​​народження 🤎; Кендал так гарно виглядає; Люблю бачити сестер разом 😭».

«Велике дякую за привітання з днем ​​народження. Ці вихідні я отримала величезну кількість кохання від стільки людей, які простягли руку допомоги, і це дійсно змусило мене так багато посміхатися. Квіти, вечеря, майже поїздка до Вегаса – все було таким особливим, і я назавжди запам'ятаю цей день народження 💕» – поділилася Кім.

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