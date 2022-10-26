Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер 21-го жовтня відзначала день народження, але кадри зі свята вирішила уявити тільки тепер. Кардаш'ян відзначила 42-річчя у компанії сестер та подруг, а також влаштувала вечірку з нагоди.
Іменинниця та гості сіли у приватний літак і мали летіти до Лас-Вегаса, проте через сильний вітер їм довелося повернутися, сімейство Кардаш'ян та близькі подруги вирушили до ресторану.
Зірка вечора Кім Кардаш'ян для свого особистого свята обрала блискучу дорогу цибулю з прозорою сукнею та чорною білизною.
«День народження у коханні» – зауважила Кім.
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"Як чудово; Гарно 🤍; Люблю тебе; а я дивлюся на кортні 😍; З днем народження! Які ваші цілі на цей рік? Ми бачимо, що там бракує VICIO ❤️🔥; правила повітряних знаків!; З минулим днем народження 🤎; Кендал так гарно виглядає; Люблю бачити сестер разом 😭».
«Велике дякую за привітання з днем народження. Ці вихідні я отримала величезну кількість кохання від стільки людей, які простягли руку допомоги, і це дійсно змусило мене так багато посміхатися. Квіти, вечеря, майже поїздка до Вегаса – все було таким особливим, і я назавжди запам'ятаю цей день народження 💕» – поділилася Кім.
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