Ким Кардашьян показала, с кем веселилась на своем празднике в трендовом образе.

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер 21-го октября отмечала день рождения, но кадры с праздника решила представить только теперь. Кардашьян отметила 42-летие в компании сестер и подруг, а также устроила вечеринку по случаю.

Именинница и гости сели в частный самолет и должны были лететь в Лас-Вегас, однако из-за сильного ветра им пришлось вернуться, семейство Кардашьян и близкие подруги отправились в ресторан,

Звезда вечера Ким Кардашьян для своего личного праздника выбрала сверкающий дорогой лук с прозрачным платьем и черным бельем.

«День рождения в любви» - подметила Ким.

«Как прекрасно; Красиво 🤍; Люблю тебя; а я смотрю на кортни😍; С днем ​​рождения! Каковы ваши цели на этот год?; Мы видим, что там не хватает VICIO ❤️‍🔥; правила воздушных знаков!; С прошедшим днем ​​рождения🤎; Кендалл так красиво выглядит; Люблю видеть сестер вместе 😭».

«Большое спасибо за поздравление с днем ​​рождения. В эти выходные я получила огромное количество любви от стольких людей, которые протянули руку помощи, и это действительно заставило меня так много улыбаться. Цветы, ужин, почти поездка в Вегас - все было таким особенным, и я навсегда запомню этот день рождения 💕» - поделилась Ким.

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