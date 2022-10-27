Моніка Беллуччі продовжує інтригувати новими кадрами в Інстаграмі після анонсу нового фільму.

Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка в 58 років продовжує зніматися в інтригуючих кінокартинах, нехай і не так часто, як раніше. На цей раз артистка звернула увагу на короткий анонс нової стрічки.

«Нарешті офіційний трейлер, другий розділ diabolikfilm з Джакомо Джанніотті, Міріам Леоне, Валеріо Мастандра, Моніка Белуччі, режисер Manetti Bros. З 17 листопада у кінотеатрах» – поділилася Моніка під новим роликом інформацією.

У класичному образі бізнес-леді їй вдалося отримати багато компліментів:

«Модна дияволиця😍❤️; чудова Моніка; Не можу дочекатися 😍😮; вона не вміє здаватися 👏🙌; Вау🔥♥️ з нетерпінням чекаю зустрічі♥️🌹; вона здатна здивувати неодноразово».

Також зірка поділилася кадрами, де показала як виглядає.

"Велике дякую за цей чудовий момент на кінофестивалі Люм'єр 2022", - написала Моніка під кадрами.

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