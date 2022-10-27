Моника Беллуччи продолжает интриговать новыми кадрами в Инстаграм после анонса нового фильма.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая в 58 лет продолжает сниматься в интригующих кинокартинах, пусть и не так часто, как ранее. В этот раз артистка обратила внимание на короткий анонс новой ленты.

«Наконец-то официальный трейлер, вторая глава diabolikfilm с Джакомо Джанниотти, Мириам Леоне, Валерио Мастандра, Моника Белуччи, режиссер Manetti Bros. С 17 ноября в кинотеатрах» - поделилась Моника под новым роликом информацией.

В классическом образе бизнес-леди ей удалось получить много комплиментов:

«Модная дьяволица😍❤️; замечательная Моника; Не могу дождаться 😍😮; она не умеет сдаваться👏🙌; Вау🔥♥️ с нетерпением жду встречи♥️🌹; она способна удивить не раз».

Также звезда поделилась кадрами, где показала, как выглядит.

"Большое спасибо за этот прекрасный момент на кинофестивале Люмьер 2022", - написала Моника под кадрами.

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