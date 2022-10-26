Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який разом із колективом студії гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне відео, де показав, як намагався економити електроенергію.

Так, у кумедному ролику Юрій показав, як минає день сім'ї в умовах економії світла. Так, починаючи від водних процедур уранці до читання новин у кафе, комік усіма силами намагався економити, ще й сімейство намагався привчити до економії. Щоправда, користувачі звернули увагу, що у ролику знімалася не справжня дружина артиста, а підставні актори – жінка та двоє дітей.

У підписі до публікації Ткач написав: "Короче кажучи, економлю електроенергію". Шанувальники відразу почали коментувати гумористичний ролик коміка: "Що це за жінка?", "Юрчик ви найкращий економіст електроенергії", "А по всьому будинку світло", "А це точно ваша дружина?", "Юрчик, ти принадність. Завжди всім піднімаєш настрій", "Дивлюся завжди із задоволенням", "Юрчик, ти красень", "Юрчик, ви як завжди супер!", "Беремо приклад", "Типовий українець в останні дні".

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