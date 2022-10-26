Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка раніше була другою "Холостячкою" та запам'яталася багатьом досить несподіваним рішенням у фіналі. Наразі співачка веде активну роботу для розвитку своїх альбомів і не забуває показувати різні кадри.
Відповідаючи на особисті питання фанатів, артистка також відреагувала на незвичні теми.
«У вас є хлопець чи ви зараз перебуваєте у стосунках?» - Запитали у Злати в черговий раз.
Огневич цього разу відповіла загадково: «Ну, як вам сказати… Саме собі це питання ще недавно ставила. Всьому свій час".
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Також Злата відреагувала на похвалу однієї з останніх своїх композицій:
«Мені важливо та радісно поділяти разом з вами те, що я відчуваю».
Також Огневич похвалилася своєю обновкою вдома, її Instagram буквально засипали питаннями, як їй удалося зібрати конструкцію.
«Шафу я дозбирала не сама! До мене прийшов майстер і допоміг мені дозбирати. І реально я розумію, що я б сама не впоралася б, бо там треба було тримати, свердлити, бити. Коротше кажучи, дівчатка, не робіть цього всього, кличте чоловіків, майстрів і всіх, хто вам може допомогти. А ви будьте дівчатками, це класно.
Нагадаємо, в Україні незабаром відбудеться прем'єра нового сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським.
Також повідомлялося, що замість Топольського холостяком міг стати відомий український блогер та телеведучий.
Крім того, Politeka.net писала, що Злата Огнєвич висловилася про "титанових воїнів".