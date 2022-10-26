Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая ранее была второй "Холостячкой" и запомнилась многим довольно неожиданным решением в финале. Сейчас певица ведет активную работу для развития своих альбомов и не забывает показывать различные кадры.
Отвечая на личные вопросы фанатов, артистка также отреагировала на непривычные темы.
«У вас есть парень или вы состоите сейчас в отношениях?» - спросили у Златы в очередной раз.
Огневич в этот раз ответила загадочно: «Ну, как вам сказать…Сама себе этот вопрос еще недавно задавала. Всему свое время».
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Также Злата отреагировала на похвалу одной из последних своих композиций:
«Мне важно и радостно разделять вместе с вами то, что я чувствую».
Также Огневич похвасталась своей обновкой дома, ее Instagram буквально засыпали вопросами, как ей удалось собрать конструкцию.
«Шкаф я дособирала не сама! Ко мне пришел мастер и помог мне дособирать. И реально я понимаю, что я бы сама не справилась бы, потому что там надо было держать, сверлить, бить. Короче говоря, девочки, не делайте вот этого всего, зовите мужчин, мастеров и всех, кто вам может помочь. А вы будьте девочками, это классно».
Напомним, в Украине скоро состоится премьера нового сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским.
Также сообщалось, что вместо Топольского холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.
Кроме того, Politeka.net писала, что Злата Огневич высказалась о "титановых воинах".