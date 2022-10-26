Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, яка продовжує працювати над собою та розвиває кар'єру співачки вдома, не їдучи за кордон. Артистка також спілкується з фанатами та намагається порушувати важливі теми в Інстаграм.

«Не боїтеся нападу з боку Білорусі? Думаєте, підуть? - Запитують у Злати.

«Я вірю в збройні сили України та продовжую робити від мене все залежне, щоб наближати день перемоги та миру» - поділилася Огневич.

Також Злата висвітлила кілька тем із обстрілом міст: «Мені болить дуже сильно за кожне місто, кожне загублене життя. На цьому фото – Харків».

Відповідаючи на особисті питання фанатів, артистка також відреагувала на незвичні теми.

«У вас є хлопець чи ви зараз перебуваєте у стосунках?» - Запитали у Злати в черговий раз.

Огневич цього разу відповіла загадково: «Ну, як вам сказати… Саме собі це питання ще недавно ставила. Всьому свій час".

Також Злата відреагувала на похвалу однієї з останніх своїх композицій:

«Мені важливо та радісно поділяти разом з вами те, що я відчуваю».

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.