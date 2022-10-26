Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая продложает работать над собой и развивает карьеру певицы дома, не уезжая заграницу. Артистка также общается с фанатами и старается поднимать важные темы в Инстаграм.

«Не боитесь нападения со стороны Беларуси? Думаете, пойдут?» - спрашивают у Златы.

«Я верю в вооруженные силы Украины и продолжаю делать от меня все зависимое, чтобы приближать день победы и мира» - поделилась Огневич.

Также Злата осветила несколько тем с обстрелом городов: «Мне болит очень сильно за каждый город, каждую утерянную жизнь. На этом фото – Харьков».

Отвечая на личные вопросы фанатов, артистка также отреагировала на непривычные темы.

«У вас есть парень или вы состоите сейчас в отношениях?» - спросили у Златы в очередной раз.

Огневич в этот раз ответила загадочно: «Ну, как вам сказать…Сама себе этот вопрос еще недавно задавала. Всему свое время».

Также Злата отреагировала на похвалу одной из последних своих композиций:

«Мне важно и радостно разделять вместе с вами то, что я чувствую».

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.