Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая продложает работать над собой и развивает карьеру певицы дома, не уезжая заграницу. Артистка также общается с фанатами и старается поднимать важные темы в Инстаграм.
«Не боитесь нападения со стороны Беларуси? Думаете, пойдут?» - спрашивают у Златы.
«Я верю в вооруженные силы Украины и продолжаю делать от меня все зависимое, чтобы приближать день победы и мира» - поделилась Огневич.
Также Злата осветила несколько тем с обстрелом городов: «Мне болит очень сильно за каждый город, каждую утерянную жизнь. На этом фото – Харьков».
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Отвечая на личные вопросы фанатов, артистка также отреагировала на непривычные темы.
«У вас есть парень или вы состоите сейчас в отношениях?» - спросили у Златы в очередной раз.
Огневич в этот раз ответила загадочно: «Ну, как вам сказать…Сама себе этот вопрос еще недавно задавала. Всему свое время».
Также Злата отреагировала на похвалу одной из последних своих композиций:
«Мне важно и радостно разделять вместе с вами то, что я чувствую».
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.