Оля Полякова розповіла про нову ініціативу, до якої нещодавно приєдналася.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова показує в Інстаграм найрізноманітніші фото після повернення до соціальної мережі. Ще нещодавно співачку заблокували, проте зусиллями вдалося відновити справедливість.

На цей раз Ольга розповіла, як 26 жовтня стало особливою датою – днем ​​зустрічі з шанувальниками з усієї країни на грандіозному концерті у Києві.

«У наших силах забезпечити українським військовим медичну реабілітацію у найкращих центрах країни. Мені випала честь стати посольством такої важливої ​​благодійності разом із Національним реабілітаційним центром НЕСЛОМНІ.

Приємно усвідомлювати, що саме в Україні, а не лише за кордоном, є такі професійні медичні заклади. Сподіваюся, що кожен з вас зможе долучитися і зробити свій внесок на користь тих, хто потребує цього найбільше» - поділилася Ольга.

Раніше артистка вийшла на зв'язок та подякувала всім людям, які змогли їй допомогти.

«Прекрасна новина, несподівана, якщо чесно! Коли востаннє видаляли мою сторінку, я місяць чекала на її повернення, а зараз лише дві доби. Тепер ми знову разом, разом до перемоги. Якщо ті, хто скаржилися, думають, що я припиню свою інформаційну війну, то зюськи вам», — зауважила Полякова.

Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі Росії, скандальні подробиці та відео.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.

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