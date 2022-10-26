Оля Полякова рассказала о новой инициативе, к которой недавно присоединилась.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова показывает в Инстаграм самые разные фото после возвращения в социальную сеть. Еще недавно певицу заблокировали, однако усилиями удалось восстановить справедливость.

В этот раз Ольга рассказала, как 26 октября стало особой датой – днем ​​встречи с поклонниками со всей страны на грандиозном концерте в Киеве.

«В наших силах обеспечить украинским военным медицинскую реабилитацию в лучших центрах страны. Мне выпала честь стать посольством столь важной благотворительности вместе с Национальным реабилитационным центром НЕСЛОМНЫЕ.

Приятно отдавать себе отчет, что именно в Украине, а не только за рубежом, есть такие профессиональные медицинские учреждения. Надеюсь, что каждый из вас сможет приобщиться и внести свой вклад в пользу тех, кто нуждается в этом больше всего» - поделилась Ольга.

Ранее артистка вышла на связь и поблагодарила всех людей, которые смогли ей помочь.

«Прекрасная новость, неожиданная, если честно! Когда в последний раз удаляли мою страницу, я месяц ожидала ее возвращения, а сейчас только двое суток. Теперь мы снова вместе, вместе к победе.Если те, кто жаловались, думают, что я прекращу свою информационную войну, то зюськи вам», — довольно подметила Полякова.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".