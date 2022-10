Як повідомляє Politeka.net, зірка Голлівуду Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної Єви Скалецької з Харкова, який школярка написала під нещадним російським обстрілом. Про це на своїй сторінці в Instagram розповів український телеведучий Юрій Горбунов.

Телеведучий Юрій Горбунов розповів, що видавництвом щоденника займалися британці, яких зворушила історія харків'янки Єви Скалецької. Її щоденник "Ти не знаєш, що таке війна" (You Don't Know What War Is) представили на семисторонньому аукціоні у червні цього року, де Bloomsbury виграло право на створення друкованих екземплярів.

Історія маленької українки так вразила Кіру Найтлі, що вона вирішила власним голосом озвучити описані у книзі думки дитини.

"Нехай весь світ чує ще одну історію звірств росії в Україні!", - додав Юрій Горбунов .

Користувачі мережі привітали дівчинку і зазначили, що раді тому, що світ більше дізнається про війну в Україні: "Нехай це прочитає весь світ! Багатьом там настав час прокинутися", "І сумно, і радісно одночасно за цю дитину", "Вітаю малечу, вона велика молодець", "Це потрібно дати почитати російським полоненим, якщо вони вміють читати".

