Как сообщает Politeka.net, звезда Голливуда Кира Найтли озвучила дневник 12-летней Евы Скалецкой из Харькова, который школьница написала под беспощадными российскими обстрелами. Об этом на своей странице в Instagram рассказал украинский телеведущий Юрий Горбунов.

Телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что издательством дневника занимались британцы, которых растрогала история харьковчанки Евы Скалецкой. Ее дневник "Ти не знаєш, що таке війна" (You Don’t Know What War Is) представили на семистороннем аукционе в июне этого года, где Bloomsbury выиграло право на создание печатных экземпляров.

История маленькой украинки так поразила Киру Найтли, что она решила собственным голосом озвучить описанные в книге мысли ребенка.

"Пусть весь мир слышит еще одну историю зверств россии в Украине!", - добавил Юрий Горбунов.

Пользователи сети поздравили девочку и отметили, что рады тому, что мир больше узнает о войне в Украине: "Пусть это прочитает весь мир! Многим там пора проснуться", "И грустно, и радостно одновременно за этого ребенка", "Поздравляю малышку, она большая молодец", "Это нужно дать почитать российским пленным, если они умеют читать".

