Як пише Politeka.net з посиланням на телеграм-канал «Євробачення Україна», імена фіналістів будуть оголошені не пізніше, ніж 17 листопада.
До цієї дати будуть проходити прослуховування учасників лонглиста.
«Круто», «Tvorchi, Jerry Heil, Круть!», «Це просто свято якесь», «Де Аліна Паш?», «Поїде або Круть або Лілу45, якщо вони хотіли щось нове, або Skylerr, або Джеррі Хейл. В шортлисті будуть Луї Бассон та Творчі», «Jerry Heil», - прогнозують розвиток подій шанувальники Євробачення.
Нагадаємо Нацвідбір на Євробачення-2023 відбудеться вже 17 грудня в укритті.
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У свою чергу українці сподіваються, що побачать в журі знайомі обличчя і дивуються, що фінал Нацвідбору відбудеться набагато раніше, ніж зазвичай.
Тим часом стало відомо, що група Kalush Orchestra зустрілася з легендарним «Термінатором».
Музиканти вирушили в тур Америкою і зустрілися в Лос-Анджелесі із зіркою Голлівуду Арнольдом Шварценеггером.
Також повідомлялось, що Данилко показав, яка красуня ховається за окулярами "мами" Сердючки.
Крім того, Politeka.net писала, що Данилко розповів, до кого на могилу вони приходять з червоними гвоздиками.
Нагадаємо також, що Jerry Heil подарували на день народження бавовну.