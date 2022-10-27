Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Леся Нікітюк останнім часом радувала шанувальників своїми філософськими постами і навіть говорила про особисте, а тепер вирішила показати позбавити контент цікавими кадрами. Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість показала де і як розслабляється.
Глиняний горщик або миска - один з найдавніших предметів побуту. Навіть незважаючи на те, що в наш час різні посудини можна купити в магазині, а вода зазвичай транспортується трубопроводами, глиняні горщики залишаються красивими та функціональними витворами мистецтва та ремесла.
Леся Нікітюк прийшла до майстерні та спробувала сама зробити глиняну мисочку. І треба сказати, у неї це чудово вийшло.
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"Я тут подумала - терміново треба щось зліпити. Хотіла зліпити своє особисте життя, але вчитель попросив миску. Друзі це настільки круто... відволікаєшся миттєво", - поділилася своїми враженнями Леся Нікітюк.
Телеведуча також похвалилася результатом своєї праці. На опублікованому фото можна побачити глиняну мисочку, яка набула форми пташки.
Нагадаємо, що Нікітюк показала, як виглядає після походу до косметолога.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк публічно висміяла невігластво окупантів після поїздки розбитими містами.
Також Politeka писала, що Нікітюк засвітилася із загадковим чоловіком на набережній, Астаф'єва вигукнула.