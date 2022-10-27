Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Леся Никитюк в последнее время радовала поклонников своими философскими постами и даже говорила о личном, а теперь решила показать рзбавить контент интересеными кадрами. Так, на своей странице в Instagram знаменитость показала, где и как расслабляется.
Глиняный горшок или мисочка — один из древнейших предметов обихода. Даже несмотря на то, что в наше время различные сосуды можно купить в магазине, а вода обычно транспортируется по трубопроводам, глиняные горшки остаются красивыми и функциональными произведениями искусства и ремесла.
Леся Никитюк пришла в мастерскую и попробовала сама сделать глиняную мисочку. И надо сказать, у нее это прекрасно получилось.
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"Я тут подумала - срочно нужно что-то слепить. Хотела слепить свою личную жизнь, но учитель попросил миску. Друзья это настолько круто... отвлекаешся моментально", - поделилась впечатлениями Леся Никитюк.
Телеведущая также похвасталась результатом своих трудов. На опубликованном фото можно увидеть глиняную мисочку, которая приобрела форму птички.
Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.
Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.
Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.