Украинская телеведущая Леся Никитюк пришла в мастерскую и попробовала сама сделать глиняную мисочку.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Леся Никитюк в последнее время радовала поклонников своими философскими постами и даже говорила о личном, а теперь решила показать рзбавить контент интересеными кадрами. Так, на своей странице в Instagram знаменитость показала, где и как расслабляется.

Глиняный горшок или мисочка — один из древнейших предметов обихода. Даже несмотря на то, что в наше время различные сосуды можно купить в магазине, а вода обычно транспортируется по трубопроводам, глиняные горшки остаются красивыми и функциональными произведениями искусства и ремесла.

Леся Никитюк пришла в мастерскую и попробовала сама сделать глиняную мисочку. И надо сказать, у нее это прекрасно получилось.

"Я тут подумала - срочно нужно что-то слепить. Хотела слепить свою личную жизнь, но учитель попросил миску. Друзья это настолько круто... отвлекаешся моментально", - поделилась впечатлениями Леся Никитюк.

Телеведущая также похвасталась результатом своих трудов. На опубликованном фото можно увидеть глиняную мисочку, которая приобрела форму птички.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

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