Як повідомляє Politeka.net, у ніч на 26 жовтня з Росії виїхала журналістка Ксенія Собчак . Наразі відомо, що вона вирушила до Литви через Білорусь. Популярна українська співачка Санта Дімопулос спробувала в Instagram пояснити українцям, чому її втеча може бути фарсом.

Співачка наголосила, що, незважаючи на образ "незалежної журналістки", Ксенія Собчак продовжує транслювати пропагандистські наративи та шукає "хороших росіян".

"Під час війни та жахливого геноциду українського народу всидіти на двох стільцях можна лише якщо один із них електричний. Усьому свій час і кожен отримає те, на що заслуговує", – описала Санта Дімопулос своє ставлення до позиції хитрої росіянки.

Санте Дімопулос видалася малоймовірною історія з втечею Собчак з росії під носом у силовиків, які нібито планували її затримати. Адже всім відомо, що на росії швидко позбавляються від непотрібних людей.

"Моя думка: якби її хотіли закрити, то, напевно, закрили б. Це цілком може бути чергова підставна гра. Я не здивуюся, якщо згодом вона стане "лідером опозиції", – припустила співачка.

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