Певица подчеркнула что, несмотря на образ "независимой журналистки", Ксения Собчак продолжает транслировать пропагандистские нарративы и ищет "хороших русских".

Как сообщает Politeka.net, в ночь на 26 октября из р оссии выехала журналистка Ксения Собчак. На данный момент известно, что она отправилась в Литву через Беларусь. Популярная украинская певица Санта Димопулос попыталась в Instagram объяснить украинцам, почему ее бегство может быть фарсом.

Певица подчеркнула что, несмотря на образ "независимой журналистки", Ксения Собчак продолжает транслировать пропагандистские нарративы и ищет "хороших русских".

"Во время войны и ужасного геноцида украинского народа усидеть на двух стульях можно только если один из них электрический. Всему свое время и каждый получит то, чего заслуживает", – описала Санта Димопулос свое отношение к позиции хитрой россиянки.

Санте Димопулос показалась маловероятной история с бегством Собчак из рф под носом у силовиков, которые якобы планировали ее задержать. Ведь всем известно, что на рф быстро избавляются от ненужных людей.

"Мое мнение: если бы ее хотели закрыть, то наверняка закрыли бы. Это вполне может быть очередная подставная игра. Я не удивлюсь, если со временем она станет "лидером оппозиции", – предположила певица.

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