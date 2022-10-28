Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український шоумен. Зірка був одружений з Оленою Войченко, але у 2020 році пара розлучилася зі скандалом незважаючи на двох спільних дітей. Після цього Володимир відразу ж одружився з нотаріусом Христиною, з якою йому приписували роман ще до розлучення з Оленою. Пара прожила у шлюбі практично два повноцінні роки, а 26 жовтня стало відомо, що Христина та Володимир розлучилися та отримали документи ще два тижні тому.
Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де активно веде блоґ. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Може, щось цікаве запитаєте", - написала колишня дружина Остапчука, запрошуючи до розмови фанів.
"Підписалася на вас через сторінку Остапчука, але ви окрема особа. Дякую", - написала фанатка.
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"Дякую, кожна людина є особистістю. Просто всі ми різні і саме в цьому теж цікавість життя", - написала Крістіна у відповідь.
Нагадаємо, дружина Остапчука після заяв про розлучення порушила питання свого прізвища .
А ще Politeka писала, що дружина Остапчука у коротенькому топі дозволила помилуватися її пружним пресом.
Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заговорила про особисте