Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен. Звезда был женат на Елене Войченко, но в 2020 году пара развелась со скандалом несмотря на двух совместных детей. После этого Владимир сразу же женился на нотариусе Кристине, с которой ему приписывали роман еще до развода с Еленой. Пара прожила в браке практически два полноценных года, а 26 октября стало известно, что Кристина и Владимир развелись и получили документы еще две недели назад.

Не забывает Кристина и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Может что-то интересное спросите", - написала бывшая жена Остапчука, приглашая к разговору фанов.

"Подписалась на вас через страничку Остапчука, но вы отдельная личность. Спасибо", - написала фанатка.

"Спасибо, каждый человек есть личностью. Просто все мы разные и именно в этом тоже интересность жизни", - написала Кристина в ответ.

Напомним, жена Остапчука после заявлений о разводе подняла вопрос своей фамилии

А еще Politeka писала, что жена Остапчука в коротеньком топе позволила полюбоваться ее упругим прессом

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе заговорила о личном



