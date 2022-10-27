Как сообщает Politeka.net, украинский скандальный ведущий Владимир Остапчук познакомился с Кристиной Горняк ознакомились на свадьбе, где он был ведущим. В то время он был еще женат, вместе с Еленой, своей супругой, он воспитывал двоих детей.

Тем не менее, пара скандально развелась, а сам Остапчук довольно быстро заявил о следующих отношениях. Нередко Остапчук выносил все ссоры с первой супругой Еленой, хвастался семейной идиллией со второй женой и говорил о планах на будущее.

Сейчас же в сети распространили информацию, что конфликт со второй женой перерос в очередной развод.

«Соберитесь с духом и расскажите уже историю с Остапчуком» - спрашивают фанаты.

Горняк сразу отреагировала на несколько вопросов. «Думаю, у меня духа больше, чем у некоторых. Остапчук – это моя фамилия, а ее пишут с большой буквы. Я уже ж рассказывала, что тему лично закрыла.

И хотя в душе я навсегда Горняк, но все же по паспорту я Остапчук».

Пока экс-супруги не комментируют развод, но в социальных сетях пропали их общие фото довольно давно, также нет и свежих кадров из их дома, они даже не поздравляли друг друга с днем рождения в октябре.

Как сообщает Телеграмм-канал "Культурная прачечная": "Владимир и Кристина развелись. Как рассказали нам источники в окружении пары, документы о расторжении брака они получили несколько недель назад".

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.