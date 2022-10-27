Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка є суддею шоу "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Ольга активно зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирає гроші для України. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А останнім часом зірка перестала радувати своєю творчістю і навіть нещодавно зізналася, що немає натхнення готуватися. А на нових сторіс Ольга продовжила тему, розповівши, як на неї реагують українці.

"Сьогодні покажу вам, як минає день кухаря. Бо кажуть, що я знову стала скиглією. Не хочу. А я вже спізнююся. До речі, дуже. І до речі, завжди", - написала Ольга у своєму сторісі, який розмістила у своєму блозі Інстаграм. .

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А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відповіла на критику та здивувала кадрами з Тіною Кароль.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як проводить час із Мартинівською.



