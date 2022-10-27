Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая является судьей шоу "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Ольга занялась активно организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги для Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

А в последнее время звезда перестала радовать своим творчеством и даже недавно призналась, что нет вдохновения заниматься готовкой. А на новых сторис Ольга продолжила тему, рассказав, как на нее реагируют украинцы.

"Сегодня покажу вам, как проходит день повара. Ибо говорят, что я снова стала нытиком. Не хочу. А я уже опаздываю. Кстати, очень. И кстати, всегда", - написала Ольга в своем сторис, который разместила в своем блоге Инстаграм.

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