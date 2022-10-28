Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор, шеф-кухар, а також суддя "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ектор розповів, через що його б лаяла мама.
"Не дай Боже, моя мама це побачить
Не дай Боже, моя мама побачить, скільки їжі викидають кухарі у ресторанах.
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Ви ж знаєте, що моє дитинство пройшло не в достатку, мама працювала на 3 роботах, щоби прогодувати 3 дітей – ми навчилися використовувати всі частини продуктів, а не тільки хороші", - написав Ектор.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Жир з ковбаси виймаю і викидаю))))", "З третьої крильця можна бульйон варити", "Все дорого купуємо мало і нічого не залишається щоб викинути", "Ектор, який там викидатиме продукти на звалище, скоро ми будемо готувати з дикорослин та корінців їстівних рослин”.
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