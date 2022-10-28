Шеф-повар Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал украинцам, за что его бы наругала мама.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, шеф-повар, а также судья "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Эктор рассказал, из-за чего его бы ругала мама.

"Не дай Бог, моя мама это увидит

Не дай Бог, моя мама увидит, сколько еды выбрасывают повара в ресторанах.

Думаю, что наказан был бы весь ресторан, с официантами и барменами

Вы же знаете, что мое детство прошло не в достатке, мама работала на 3 работах, чтобы прокормить 3 детей – мы научились использовать все части продуктов, а не только хорошие", - написал Эктор.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Жир из колбасы вынимаю и выбрасываю))))", "Из третей крылышка можно бульон варить", "Всё дорого покупаем мало и ничего не остаётся чтобы выкинуть", "Эктор, который там выбрасывать продукты на свалку, скоро мы будем готовить из дикорастений и корешков съедобных растений".

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