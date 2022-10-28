Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – відома західна актриса, яка була одружена з Венсаном Касселем. У колишнього подружжя мають двоє спільних дітей - Діва і Леоні Кассель. Старша дочка Діва вже встигла стати популярною моделлю. Також знаменитість активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фото, де позувала в чоботях та боді. Зірка опублікувала кілька фото, де полонила кожним вигином.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Красивий малюк", "Тоді ти прекрасна", "неймовірна краса і стиль!", "Йди, маленька рок-зірка", "Не успадкувала від мами тільки одне", "Ти чудова, Діво, і не тільки в Instagram. Я мав честь бачити вас наживо, і ви дійсно прекрасні", "Дуже красиво", "Найкрасивіша на світі", "На другому фото вона носить масажну подушку?", "Найкрасивіша", "Ти схожа на свою маму на цьому фото, я в будь-якому випадку знаходжу її дуже гарною".

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у нескромній сукні змогла вразити фігурою для модної обкладинки.

А ще Politeka повідомляла, що юна дочка Беллуччі у дизайнерському одязі розкріпачилася перед камерою .

Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у сукні з великим вирізом прикувала до себе погляди



