Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которой сейчас 57 лет. У звезды есть двое детей - 18-летняя Дева и 12-летний Леони, которых она родила от актера Венсана Касселя, с которым Моника развелась в 2013 году. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и стала моделью. Моника решила показать Деву, опубликовав новый снимок в Инстаграм.

На фото Дева позировала в утонченном платье, спустив бретельки с плеч. А образ дочь Беллуччи дополнила стильной сумочкой.

"Дева в Милане на вечеринке", - написала Моника в подписи к фотографии.

"Твоя тень", "Прекрасная дева", "Восхитительная", "Королева", "Ты самая красивая и безупречная на свете", "Что то интересное ждет нас от Моники", "Пожалуйста, будьте голосом иранского народа!", "Красиво и соблазнительно", "Стильная как Моника", "Она такая худая", "Такая взрослая, очень похожа на тебя".

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