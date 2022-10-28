Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная западная актриса, которая была замужем за Венсаном Касселем. У бывших супругов еть двое общих детей - Дева и Леони Кассель. Старшая дочь Дева уже успела стать популярной моделью. Также знаменитость активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фото, где позировала в сапогах и боди. Звезда опубликовала несколько фото, где пленила каждым изгибом.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивый малышка", "Тогда ты прекрасна", "невероятная красота и стиль!", "Иди, маленькая рок-звезда", "Не унаследовала от мамы только одно", "Ты великолепна, Дева, и не только в Instagram. Я имел честь видеть вас вживую, и вы действительно прекрасны", "Очень красиво", "Самая красивая на свете", "На втором фото она носит массажную подушку?", "Самая красивая", "Ты похожа на свою маму на этом фото, я в любом случае нахожу ее очень красивой".

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