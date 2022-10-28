Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірці навіть у свій час приписували роман зі співаком, а в сині Олі Несторі бачать риси обличчя Михайла. А коли Хома розлучався зі своєю дружиною Ярославою, теж без Цибульської не обійшлося. При цьому нещодавно Оля показала свого справжнього чоловіка, якого ховала 21 рік. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Оля, що робити коли...? Запитуй", - написала Оля.

"Заміжня, але маю стосунки з іншим чоловіком", - спитала фанатка.

"Мені здається, не любиш не єдиного з них. Бо коли б була щаслива з першим - не було б другого. Якщо світилася б від другого - вже пішла б від чоловіка. А так із двох створюєш пазл ідеального чоловіка, з яким відчула б все , і пристрасть, і надійність. Буде третій, твій.

Нагадаємо, Цибульська не мала весілля з чоловіком, співачка дала пояснення

Також Pooliteka повідомляла, що Цибульська розкрила, хто має шанс побудувати кар'єру в такий непростий час.

А ще Politeka писала, що Цибульська зізналася, що допомагає їй триматись і не розкисати



