Певица Оля Цибульская считает, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине сейчас идеальное время для некоторых.

Украинская артистка Оля Цыбульская считает, что сейчас идеальное время пробивать дорогу на большую сцену. Это потому, что война сравняла всех артистов и показала, кто есть кто без накрученных просмотров на ютубе. В интервью для GLOSTER FM она рассказала, как война разгромила шоу-бизнес.

Певица Оля Цибульская считает, что, несмотря на полномасштабную войну в Украине сейчас идеальное время для артистов, чтобы строить карьеру.

"Время непростое, ведь есть интернет, а это масса информации. Чтобы тебя увидели – надо напрячься. Но все иерархии рухнули. Война разгромила шоу-бизнес. Ты теперь видишь прозрачный рынок, когда смотришь на количество просмотров клипа, а там не 9 млн, в 235 тыс. И все прекрасно запели на украинском. Ты можешь оценивать и конкурентов, и себя", - уверена Оля Цибульская.

Даже во время войны у певицы плотный график, ведь она регулярно поет в госпиталях и на благотворительных мероприятиях. Однако уже восемь месяцев все ее выступления бесплатны, так что с деньгами, как и у всех артистов, туго.

"Я не буду жаловаться, как коллеги, что вся работа бесплатна, потому что так и есть, никого этим не удивишь. Сейчас война, и коммерция отпала, она изменила форму, ее стало гораздо меньше. Она больше в рекламных проявлениях, чем в выступлениях. Выступления вообще все бесплатны", – рассказала Оля Цибульская.

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

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