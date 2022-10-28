Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезде даже одно время приписывали роман с певцом, а в сыне Оли Несторе видят черты лица Михаила. А когда Хома разводился со своей супругой Ярославой, тоже без Цибульской не обошлось. При этом недавно Оля показала своего настоящего мужа, которого прятала 21 год. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Оля, что делать когда...? Спрашивай", - написала Оля.

"Замужняя, но имею отношения с другим мужчиной", - спросила фанатка.

"Мне кажется, не любишь не единого из них. Ибо когда была бы счастлива с первым - не было бы второго. Если светилась бы от второго - уже бы ушла от мужа. А так из двух создаешь пазл идеального мужчины, с которым бы почувствовала все, и страсть, и надежность. Будет третий, твой".

Напомним, у Цыбульской не было свадьбы с мужем, певица дала объяснение

Также Pooliteka сообщала, что Цибульская раскрыла, у кого есть шанс построить карьеру в такое непростое время

А еще Politeka писала, что Цибульская призналась, что помогает ей держаться и не раскисать



