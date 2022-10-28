Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Також зірка активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Леся вирішила розповісти про тест, який пройшла.

"А ще пройшла тест на рівень тривоги. Увага, мій результат. Думаю, зараз у багатьох будуть такі результати", - написала Нікітюк.

"Виглядає, що ви відчуваєте значну тривогу. І хоча тривога сама по собі є безпечним явищем, її надмірність може приносити значний дискомфорт у ваше життя. Рекомендуємо вам звернутися на консультацію до психотерапевта у вашій місцевості або гарячу лінію психічної допомоги", - був написаний відповідь у тесті, який зірка продемонструвала на сторіс Інстаграм.

Після цього зірка показала, як сидить у темряві та медитує. При цьому Лесі радили лежачи це робити, а вона знаходилася на стільці, але пізніше влаштувалася на двох стільцях напівлежачи.

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