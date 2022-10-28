Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Также звезда активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Леся решила рассказать о тесте, который прошла.

"А еще прошла тест на уровень тревоги. Внимание, мой результат. Думаю, сейчас у многих будут подобные результаты", - написала Никитюк.

"Выглядит, что вы чувствуете значительную тревогу. И хотя тревога сама по себе есть безопасным явлением, ее чрезмерность может приносить значительные дискомфорт в вашу жизнь. Рекомендуем вам обратиться на консультацию к психотерапевту в вашей местности или на горячую линию психической помощи", - был написан ответ в тесте, который звезда продемонстрировала в сторис Инстаграм.

После этого звезда показала, как сидит в темноте и медитирует. При этом Лесе советовали лежа это делать, а она находилась на стуле, но позже устроилась на двух стульях полулежа.

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