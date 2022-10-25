Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Никитюк организовала Прихисток для украинцев, которые бегут из зоны боевых действий. А недавно звезда объявила о его закрытии из-за ненадобности. При этом звезда добавила, что продолжит помогать некоторым семьям. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, где жарилась яичница. Никитюк решила подшутить на тему подорожания яиц, повеселив украинцев.

"Когда поднялась на крипте", - написала Леся Никитюк.

До этого Леся Никитюк рассказала о своем координационном центре.

"В последний месяц мой Координационный Центр активно рос и расширял свою работу. Благодаря неравнодушным украинцам мы запустили новый проект поддержки семей со статусом ВПЛ", - написала Никитюк.

Напомним, Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской

А еще Politeka сообщала, что Никитюк заметила у себя признак старости и с юмором об этом сообщила

Также Politeka писала, что именинница Леся Никитюк обратилась к украинцам с неожиданной просьбой



